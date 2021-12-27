Tekkeköy İlçemizdeki Okullarda Kurulan Kütüphanelerin Açılışı Gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Tekkeköy İlkokulu, Tekkeköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıyurt Ali Osman Gür İlk ve Ortaokulu ve Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar' ın girişimleriyle hayırseverler tarafından Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kurulan kütüphanelerin açılışını yaptı.

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