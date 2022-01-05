Tekirova imar planı askıya çıkıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova imar planlarıyla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Tekirova imar planının 18 uygulamasının yapıldığını hatırlatan Topaloğlu, uygulamanın Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeninden geçtiğini, imzaya açılacağını ve daha sonra askıya çıkacağını söyledi.

Kemer Belediyesi Tekirova Hizmet Binasında yapılan bilgilendirme toplantısına, Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Gülsüm Bal, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan ile Recep Yılmaz, belediye Tekirova sorumlusu Adem Barış, Tekirova mahalle muhtarı Mustafa Barış ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Topaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, yeni yılın herkese barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. Topaloğlu, 2012'de yapılan imar planının mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılında onaylanmış. Zaiyat yüzde 43,7'ye çıkmış. Bu konu hakkında daha önce açıklama yapmıştık. Bu zaiyat çok büyük. Biz daha önce Göynük mahallesinde 3 bölgede imar planı uyguladık. Yüzde 28,5 ile bitirdik. Arkadaşlarımız bakanlık yetkilileriyle görüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kendi aralarında bir çalışma yaptılar. Yüzde 43,7 olan zaiyatı gerekli düzenlemelerle yüzde 39,6'ya düşürdüler. Sonucunda bir avantajınız olmuş oldu. Tekirova halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, Tekirova imar planlarının son durumu hakkında mahalle sakinlerine teknik konularda bilgiler verdi. - ANTALYA