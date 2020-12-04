Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da
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Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da

04.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:47
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yardımcısı olan Kamala Harris ekibini kurmaya başladı. Harris, ekibinde bulunan isimleri tanıtırken dün gece yaptığı açıklamada Rohini Kösoğlu ismi dikkat çekti. Bir Türk ile evli olan Köseoğlu Harris'in İç Siyaset Danışmanı olarak görev yapacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu büyük bir tartışma yaratırken, Demokratların başkan adayı Joe Biden seçimi kazanan taraf olmuştu. 2021'in başında Beyaz Saray'a girecek olan Biden'ın yardımcısı Kamala Harris dün gece ekibine aldığı isimleri kamuoyuna tanıttı.

Harris'in yaptığı tanıtım açıklamasında ise Rohini Kösoğlu ismi dikkat çekti. Kösoğlu, Beyaz Saray'da Harris'in İç Siyaset Kıdemli Danışmanı olarak görev yapacak.

"EN GÜVENDİĞİM İSİMLERDEN BİRİ OLDU"

Harris yaptığı açıklamada, "Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, kendisi Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda bir uzman olmasının yanı sıra aynı zamanda benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu" diyerek Kösoğlu'nu kamuoyuna tanıttı

"KÖSOĞLU'NUN GURURLU EŞİYİM"

ABD'de yaşayan Özkan Sedat Kösoğlu ile 25 Haziran 2011'de evlenen Rohini Kösoğlu, uzun bir süredir ABD siyasetinde aktif olarak yer alıyor. TransitScreen isimli şirkette yazılım mühendisi olarak çalışan ve aslen Tekirdağlı olan Kösoğlu, sosyal medya hesabından eşini tebrik ederek, "Kösoğlu'nun gururlu eşiyim" mesajını paylaşmıştı.

Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da

ABD'DE TARİHE GEÇMİŞTİ

Harris'in senatörlüğü döneminde kalem müdürü olarak görev alan Kösoğlu aynı zamanda bu pozisyonu dolduran ilk Güney Asya kökenli ABD'li kadın olarak da tarihe geçmişti. Kösoğlu, seçim sürecinde de kıdemli danışman olarak rol almıştı.

Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da
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