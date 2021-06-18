Tekirdağlı şehidin ailesi valiyi ziyaret etti
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Tekirdağlı şehidin ailesi valiyi ziyaret etti

Tekirdağlı şehidin ailesi valiyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye'de şehit olan askerin anne ve babası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Suriye'de şehit olan askerin anne ve babası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 Mehmetçikten biri olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın anne ve babası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Şehidin annesi İhbar Kara ve babası Kemal Kara'yı makamında ağırlayan Vali Erin, aile ile sohbet ederek sabırlar diledi.

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu ve onların ailelerinin de şefaatte önde gelenlerden olduğunu kaydeden Vali Erin, şehidin ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Aldıkları hediyeyi öperek başlarına koyan şehidin anne ve babası, Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Tekirdağlı şehidin ailesi valiyi ziyaret etti
Tekirdağlı şehidin ailesi valiyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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