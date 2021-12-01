TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, FIRTINA SONRASI AVLANMAYA HAZIRLANIYOR

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, fırtınanın etkisini yitirmesiyle balıkçılar tekrar denize açılmak için teknelerinin bakımlarını yaptılar. Balıkçı Hüseyin Oğuz, "Karidese gitmeye çalışıyoruz. 40 ile 50 kilo çıkarmaya çalışıyoruz günde" dedi.

Tekirdağ'da iki gün etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri hasar gören balıkçılar, bugün teknelerinin bakımını yaparak denize açılmaya hazırlanıyor. 30 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz, fırtınanın kendilerini çok etkilediğini, Tekirdağ genelinde tüm balıkçıların denize açılamamasıyla birlikte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Oğuz,"4-5 gündür havanın sert esmesiyle birlikte limandan dışarıya bile çıkamadık. Teknelerimiz bu fırtınadan hasarda gördü. Şimdi onların tamiratları ile uğraşacağız. Havaların yumuşamasıyla birlikte denize çıkmaya başlayacağız. Bu sene eylül, ekim ayında lüfer başladı. Lüferden çok şükür bir şeyler kazandık. Şuan karidese gitmeye çalışıyoruz. 40 ile 50 kilo çıkarmaya çalışıyoruz günde ama oda yetmiyor. Evet denizin dibinde şu anda salya var ama az bir şey inşallah gene bizi etkilemez. Etkilerse yine eski günlere döneriz,denize kimse çıkamaz ve evine ekmek götüremez. Yine mağdur durumda oluruz. Şu anda olan salya bizi etkilemiyor. Balık fiyatları düşük, ancak az olunca fiyatlar çıkıyor, çok olunca da düşüyor" dedi.