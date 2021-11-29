Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler kaydedildi. Deniz ve kıyı şeridi tamamen birleşti.
TEKİRDAĞ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da da etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
SAHİL SULAR ALTINDA KALDI
Lodos Tekirdağ'da sahil şeridini adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. Marmara Denizi'nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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