Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler kaydedildi. Deniz ve kıyı şeridi tamamen birleşti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da da etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.

SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Lodos Tekirdağ'da sahil şeridini adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. Marmara Denizi'nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama köylünün ağzını açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama köylünün ağzını açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü

Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title