TEKİRDAĞ Şehit Akgöz için mevlit okutuldu
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TEKİRDAĞ Şehit Akgöz için mevlit okutuldu

Şehit Akgöz için mevlit okutulduSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, patlama meydana havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

09.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:10

Şehit Akgöz için mevlit okutuldu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, patlama meydana havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir ay öne havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı mevlit okuttu. Mevlit programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camii'nde öğlen namazı sonrasındaki mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

TEKİRDAĞ Şehit Akgöz için mevlit okutuldu

Kaynak: DHA

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