TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI DEĞİL AŞISIZLIK ÖLDÜRÜR

TEKİRDAĞ (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı artan 4'üncü il olan Tekirdağ'da Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı değil aşısızlık öldürür diyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 27 Kasım-3 Aralık tarihli Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ'ın 100 bin kişide 288,14 olan vaka sayısı, 336,43'e yükseldi. Nüfusa göre, vaka sayısı en fazla artan 4'üncü il olan Tekirdağ, en az 2 doz aşı yaptırmış 18 yaş üst nüfusta ise aşılama oranı yüzde 81,9 ile mavi iller arasında bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sosyal hareketliliğin olduğu bölgelerde vaka sayılarının arttığını söyledi. Kalkan, "Giderek artan kışa yaklaştığımız şu günlerde vaka sayılarımız da Türkiye'deki vaka sayılarında da yükselişlere ve inişlerine paralel bir seyir izliyoruz. Avrupa'da tırmanışa geçtikten sonra hep bundan önceki dalgalarda gördüğümüz gibi 1 ile 2 ay sonrasında da bizim ülkemizde de bir artış gözlemlenmekte. Şu an için de sosyal hareketliliğin yoğun olduğu merkezler başta olmak üzere Marmara bölgemizde göreceli bir artış izliyoruz. Bu daha önceki artışların seyrine baktığımızda geometrik bir hızla yükselişe değil, aritmetik diyebileceğimiz zaman zaman yükselen zaman zaman düşen bir seyir izliyor covid vaka artışları ilimizde. Ancak biz bu vesile ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki daha önceki vakalarımıza paralelle yoğun bakım ve servislerimizdeki doluluklarımızı şu an için gözlemlemiyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, mevsimin kış olması nedeniyle bu dönemlerde özellikle göğüs hastalıkları ile KOAH hastaları, akciğer hastalarıyla ilgili yoğun sirkülasyon yaşandığını belirterek, "Bu dönemde de buna benzer mevsimsel grip salgınlarının rahatsızlıklarının buna dayalı olarak da akciğer, kalp rahatsızlıklarının da eklenmesiyle sayısal artışlarımızın izlendiği bir dönem oluyor. Biz özellikle bu dönemin hem hastanemiz hem sağlık çalışanlarımız hem de hastalarımız için elbette ki daha az yoğunlukta bir seyir izlemesini arzu ediyoruz. Bunun için de tüm vatandaşlarımızın, sanki ilk kez bu hadiseyle karşılaşıyormuşçasına dikkatli, tedbirli olmalarını ve bağışıklanma yüzdemizin artması için de aşılanmaya tekrar tekrar 3'üncü dozları da hatırlatarak hatırlatma dozu dediğimiz 3'üncü dozlarını da tamamlamalarını bekliyoruz ve aşı değil aşısızlık öldürür, diyoruz" diye konuştu.