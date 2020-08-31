TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı'?

31.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:06

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı'?nın evine pasta gele giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Öğretmenlerini karşısında doğum günü pastası ile gören Nehir, duygu dolu anlar yaşadı.

Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10'uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, okulların açılmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında 221 eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı'nın evinin önüne giden öğretmenler, 'Seni çok özledik' yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.

Karşısında öğretmeni ve diğer öğretmenleri gören Nehir, duygulu anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına göre, öğretmenlerinin getirdiği pastanın mumları üfleyen Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenlerine teşekkür eden Nehir Battı, "Çok mutluyum.10 yaşına bastım. Okulu çok özledim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK'

Nehir Battı'nın sınıf öğretmeni Serkan Erten, öğrencileri özlediklerini ve böyle bir sürpriz yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır yaklaşık 5.5 ay gibi öğrencilerimizi görmüyorduk, pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı öğrencilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. 31 Ağustos'ta doğum günü olan bir öğrencimizi tespit ettik ve onları mutlu etmek istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla beraber en azından bir pasta alalım çocuğumuzu bir ziyarete gidelim ve okul zili ile beraber bir başlangıç yapalım istedik. Amacımız burada öğrencimizi mutlu etmek onların bu güzel gününde yanında olmak istedik" diye konuştu.

Nizamettin Demirdöven İlkokulu Müdürü Erkan Ünal, 'Okullarımızı eğitim ve açtık. Açtık ama öğrencilerimize kavuşamadık. Bugün doğum günü olan öğrencimize tespit ettik, onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidip öğrencimizi tebrik etmek istedik. Amacımız biz onları çok özledik onlarda bizi unutmasın mesajı vermekti. İnşallah yakında kavuşmak üzere" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Politika
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada 3. Sayfa
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Spor
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Yaşam
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Dünya
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fatih Dönmez Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Demet Şener Hülya Avşar Pınar Tartan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Düğün Kavga Çocuk
Şu an buradasınız: TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 15:28:29. #1.15#
title