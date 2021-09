Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Ortağı Olduğu Avrupa Birliği Destekli AGREEN Projesi İlk İzleme Toplantısı Başarıyla Tamamlandı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Avrupa Birliği fonlarıyla sürdürdüğü "Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı, Yeşil Tarım için Sınır Ötesi Ortaklık" - AGREEN (Cross-border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin") Projesi'nin ilk izleme toplantısı Romanya Merkezi Yönetim Otoritesi yetkilileri ve tüm proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen izleme toplantısına, Üniversitemizi temsilen AGREEN Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ERDEM ve AGREEN Uygulama Topluluğu Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Duygu DOĞAN katıldı. Gerçekleşen toplantıda, ilk 15 ayını tamamlayan AGREEN projesinin hedeflerine ulaşma adımları değerlendirildi.

Romanya Ortak Teknik Sekreteryası'ndan Proje Sorumlsu Alina DECU, Mali Koordinatör Magdalena MOROSAN ve İletişim Koordinatörü Jessica PAPUSA'nın yönettiği izleme oturumunda, projenin gerçekleşen 15 aylık dönem faaliyetleri ve mali süreçleri değerlendirildi. Ara Rapor işlemleri, mali denetim adımları ve rapor değerlendirme süreçleri hakkında görüşmeler yapılıp, her bir ortağın yükümlülükleri hakkında bilgiler hatırlatılarak, ara rapor hazırlama ve sunum faaliyetleri ile ilgili sorular yanıtlandı.

Pandemi koşullarının yaratmış olduğu sınırlamalara rağmen AGREEN Projesi'nin başarıyla devam ettiği ve beklenen çıktılara ulaşmada ciddi adımlar atıldığı projede, ortaklar arası koordinasyonun da güçlü bir biçimde işletildiği vurgulandı.

Karadeniz Havzası Sınır ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 2. Teklif Çağrısı kapsamında, Avrupa Birliği fonları ile desteklenen AGREEN Projesi, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Gürcistan ve Ermenistan'dan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının işbirliğinde sürdürülüyor.

AGREEN Projesi'nin ilk 15 aylık uygulamaları, iklim-akıllı ve yeşil tarım faaliyetlerinin havza ülkelerinde yerleştirilmesi için uzmanlar ağı oluşturulmasıyla başlanmış olup uluslararası uzmanlar topluluğu tarafından ortak bir marka stratejisi belgesi hazırlandı. Ayrıca iklim-akıllı tarım ürünlerinin altı ülkede perakende ve toptan satışını yürütecek lojistik merkezlerinin haritalaması tamamlanarak web portalında kamuoyu ile paylaşıldı.

