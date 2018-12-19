Tekirdağ'ın Zenginlikleri Üzerine Kompozisyonlar Yazıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Yeni Dünya, Yeni Eğitim, Yeni İnsan" Konulu Konferans ve "Tekirdağımızın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Turizm Zenginlikleri" Konulu Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Erdoğan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, "Yeni Dünya, Yeni İnsan, Yeni Eğitim" konulu konferans verdi.

Konferansın ardından "Tekirdağımızın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Turizm Zenginlikleri" Konulu Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada Süleymanpaşa Namık Kemal Lisesi öğrencisi Zeynep Sude Sezgin birinci, Hayrabolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Işık Okan ikinci, Süleymanpaşa Namık Kemal Lisesi öğrencisi Burak Kelleci üçüncü ve Çerkezköy Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğithan Eroğlu dördüncü oldu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Erdoğan, Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, Süleymapaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, okul müdürleri, öğretmenler veliler ve öğrenciler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA