Tekirdağ Genç Kızı İntihardan Polis Kurtardı

Genç kızı intihardan polis kurtardı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailesinin kendisine baskı uyguladığını öne sürerek evlerinin balkonundan aşağı atlamak isteyen 14 yaşındaki Y.N.Y.'yi polis ekipleri su verme bahanesiyle tutup kurtardı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi Müjde Sokak'ta bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Y.N.Y., balkona çıkıp intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı polisi kızın annesine ulaşamayınca çilingir vasıtası ile kapıyı açarak içeri girdi. Polis ekipleri, annesi ve babası ayrı olan ve annesinin kendisine baskı yaparak kapıyı üzerine kilitlediği iddia edilen genç kızı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı şişme yatakla önlem aldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve polis ekipleri, kız çocuğunu intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraşırken, genç kız da annesinin üstüne kapıyı kilitlediğini, baskılardan bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince su verme bahanesiyle kızı tutan polis, balkondan indirdi. Genç kızın sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.