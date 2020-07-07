TEKİRDAĞ Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak öldü Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak öldüTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, evine Türk bayrağı asmak isteyen Berkan Burak Arslan (20), olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmeye çalışırken, elektrik akımını kapılıp yaşamını yitirdi.

Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, evine Türk bayrağı asmak isteyen Berkan Burak Arslan (20), olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmeye çalışırken, elektrik akımını kapılıp yaşamını yitirdi. Olay, Yeniçiftlik Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Berkay Burak Arslan, evine Türk bayrağı asmak için çıktığı balkonda olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmek istedi. Bu sırada kamış, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Çarpmayla birlikte direkte patlama meydana gelirken, Arslan da elektrik akımını kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Berkan Burak Arslan'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayı gören Leyla Muştu, elektrik tellerinden ateş çıktığını belirterek, Büyük bir patlama oldu. Dumanların dağılmasının ardından bir kişinin balkondan düştüğünü öğrendik dedi.

Kaynak: DHA