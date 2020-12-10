Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Suriye'ye yardım tırı gönderildi

10.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:25

Tekirdağ'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında temin edilen gıda malzemelerinin bulunduğu tır Suriye'ye uğurlandı.

Tekirdağ'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında temin edilen gıda malzemelerinin bulunduğu tır Suriye'ye uğurlandı.

Tekirdağ İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, dernek binası önünde düzenlenen uğurlama töreni öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında, özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Çalışkan, her zaman mazlumun, ihtiyaç sahibi olanların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insani yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları, çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız.

Herkesin, elinden geldiğince bu yardım kampanyalarına katılması gerektiğini belirten Çalışkan, "Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz, bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır."

Konuşmanın ardından un ve sıvı yağ malzemeleri yüklü tır Suriye'ye hareket etti.

Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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