Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) ağustos ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) ağustos ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Edirne Valiliği Devlet Konukevi'nde düzenlenen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak, trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Karacakılavuz Mahallesi yol ayrımı ile Hayrabolu ilçesi Kemaller Mahallesi arası bağlantı yolu ve Malkara ilçesi Malkara yol ayrımı, Vakıfiğdemir, Deliller yol ayrımı, Müstecep, Kalaycı, Sağlamtaş mahalleleri arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında toplamda 135 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, yapımını tamamladığımız sathi kaplama yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Tekirdağlı sporcu Trap Zafer Kupasında gümüş madalya kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Çiftçioğlu, Trap Zafer Kupasında Türkiye ikincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiftçioğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Trap Zafer Kupasında 90 puanlık atış derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Süleymanpaşa'nın adını tüm Türkiye'de duyurmaktan gurur duyduğunu dile getiren Çiftçioğlu, düzenli çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istediğini ifade etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, "Gençlerimizi yetiştirmek, onları sportif alanlara yönlendirerek sağlıklı bireyler olmaları için projeler üretiyor ve çalışıyoruz. Belediyemizin sporcularının değişik spor dallarında elde ettiği başarılar sayesinde bizler de gurur duyuyoruz." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Fırat Aydınus Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:18:03. #1.14#

title