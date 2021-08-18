Tekirdağ'dan kısa kısa

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) ağustos ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) ağustos ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Edirne Valiliği Devlet Konukevi'nde düzenlenen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak, trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Karacakılavuz Mahallesi yol ayrımı ile Hayrabolu ilçesi Kemaller Mahallesi arası bağlantı yolu ve Malkara ilçesi Malkara yol ayrımı, Vakıfiğdemir, Deliller yol ayrımı, Müstecep, Kalaycı, Sağlamtaş mahalleleri arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında toplamda 135 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, yapımını tamamladığımız sathi kaplama yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Tekirdağlı sporcu Trap Zafer Kupasında gümüş madalya kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Çiftçioğlu, Trap Zafer Kupasında Türkiye ikincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiftçioğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Trap Zafer Kupasında 90 puanlık atış derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Süleymanpaşa'nın adını tüm Türkiye'de duyurmaktan gurur duyduğunu dile getiren Çiftçioğlu, düzenli çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istediğini ifade etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, "Gençlerimizi yetiştirmek, onları sportif alanlara yönlendirerek sağlıklı bireyler olmaları için projeler üretiyor ve çalışıyoruz. Belediyemizin sporcularının değişik spor dallarında elde ettiği başarılar sayesinde bizler de gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman