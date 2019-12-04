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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi" kapsamında "Tekirdağ İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" onaylandı.

04.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi" kapsamında " İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" onaylandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Eylem planındaki faaliyetler arasında deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında Tekirdağ'da özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması yer alıyor.

Deniz Çöpleri İl Eylem Planı'nın (TDÇEP) uygulanması ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakılması hedefleniyor.

NKÜ'de etkinlik

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğu tarafından, bedensel engellilerin okçuluk sporuyla ilgilenmelerine engel olmadığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Ok Uçurma Etkinliği" düzenlendi.

Okçuluk Topluluğu Antrenörü Mehmet Şimşak ve Okçuluk Topluluğu öğrencileri, üniversite kompleksi önünde bir araya geldi.


Etkinlikte engelli bireylerin hiçbir zaman inançlarını kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekilerek, engelli bireylerle öğrenciler ok attı.

Belediye Başkanı Albayrak, engelliler için düzenlenen programa katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlar için düzenlenen programa katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilirken, sorunların çözümü noktasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin her durumda engelli vatandaşların yanında olacağı belirtildi.

Albayrak, programda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Belediye olarak her zaman engelli bireyleri düşündüklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tüm ilçelerimizde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere imza atacağız. Buradan Kapaklı ilçesinden gelen kardeşlerime bir müjde vereyim; 2020 yılı içerisinde Kapaklı ilçemizde Engelli Yaşam Evi'nin temelini atacağız. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz ve daha fazla konuşacağız. Hepinize engellerin olmadığı bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA
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