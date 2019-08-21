21.08.2019 10:30

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın, Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Gül Baba Türbesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Albayrak'ın, Budapeşte'de bulunan Gül Baba Türbesi ve müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, ziyarete, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı'nın da katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Tekirdağ'ın Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihsel ve kültürel ilişkilerde çok ayrı bir yeri olduğunu, belediye olarak Türk-Macar dostluğunu geliştirmek adına önemli projeler hayata geçirdiklerini kaydetti.

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez, bölgede spor bilimleri uygulama alanında eğitim vermek, sportif performansı geliştirmeye yönelik amatör ve profesyonel sporcular üzerine araştırma projeleri hazırlamak ve araştırmalar yapmak, araştırmacılara bilimsel kaynak sağlamak ve onları yönlendirmek gibi amaçlarla hizmete girdi.

Merkezin ayrıca, spor bilimleriyle ilgili konferans, sempozyum, seminer ve kongreler düzenleyerek yayın faaliyetlerinde bulunmak, spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişi ile eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak gibi hedeflere de sahip olduğu belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, merkezin ülke sporcularına ve sportif hayatına katkıda bulunacağına inandığını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık hizmetleri indirim sözleşmesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ile Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi arasında sağlık hizmetleri indirim sözleşmesi imzalandı.

İmza töreni, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Önder Önen, kurumsal pazarlama sorumlusu Ali Kucur ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Protokol, kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğü personeli, sağlık hizmetlerinde belirtilen oranlarda indirim hakkına sahip olacak.

Kaynak: AA