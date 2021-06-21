Tekirdağ'dan çalınan taş kırma makinesi İstanbul'da bulundu
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Tekirdağ'dan çalınan taş kırma makinesi İstanbul'da bulundu

Tekirdağ'dan çalınan taş kırma makinesi İstanbul'da bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesi, İstanbul'da bulunarak, belediyeye teslim edildi.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesi, İstanbul'da bulunarak, belediyeye teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesi, Muratlı ilçesi eski çöplük mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 18 Haziran sabahı işe gelen saha amiri Abdullah Haldun'un durumu fark edip polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. 

Bölgedeki güvenlik kamerlarını inceleyen ekipler, iş makinesinin çekici ile İstanbul'un Tuzla ilçesine götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul polisi, iş makinesini bırakıldığı yerden alarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti. Hırsızlık şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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