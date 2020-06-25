Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanması sürüyor.

25.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:24

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda devam edilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma öncesi salona giren kişilerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayan kişilere maske verildi, salonda sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı.

Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgelerin okunmasıyla başlayan duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarının dinlenmesiyle devam etti.

Bu arada, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan gurup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Tren kazasında kızı, kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, burada yaptığı açıklamada, olayla ilgili sorumlulukları bulunanların cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Son Dakika: İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME'de kabul edilmedi Haber
Son Dakika: İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME'de kabul edilmedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan İngiltere
Şu an buradasınız: Tekirdağ'daki tren kazası davası sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:00:42. #1.14#
title