Tekirdağ'daki Tren Kazası

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özel bir uçakla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gidecek Demircan, daha sonra helikopterle kaza bölgesine geçecek.

Burada incelemelerde bulunacak Demircan'ın, daha sonra olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Demircan'a, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş de eşlik ediyor.