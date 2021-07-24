Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
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Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı

Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği yoğun ilgi gördü.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlikte vatandaşlara 10 bin keşkek dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinin Karacakılavuz Mahallesi'nde 2019 yılında başlatılan Keşkek Şenliği'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Şenliğe AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacakılavuz'un geleneksel yemeği olan 10 bin keşkek vatandaşlara dağıtıldı.

'HEM DOKUMA HEM KEŞKEĞİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyelerin vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok işten sorumlu olduğunu belirterek, "Ama asıl olan bir işi daha var. Kendi bölgesinin değerlerini ön plana çıkartabilecek organizasyonları yapmak ve tanıtmakla yükümlüdür. Karacakılavuz bizim şehrimizde o güzel insanlarının bir özelliği var onu da anlatmam gerekiyor. Karacakılavuz hem dokumaları ile hem de keşkeği ile dünya üzerinde artık ses getirebilecek bir boyuta taşıyabileceğimiz çalışmalara imza atmamız gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili de biz üzerimize düşen görevi yapalım dedik ve göreve gelir gelmez de ilkini 2019 yılında Karacakılavuz Keşkek Şenliği'ni organize ettik. Biliyorsunuz 2020'de pandemi ile büyük bir imtihan geçirdi, sadece Türkiye, Süleymanpaşa, Tekirdağ değil bütün dünya. Tüm dünyada pandemi ile ilgili sorunlar yaşadık yapamadık. Allah nasip etti, bu yıl ikincisini organize ettik" diye konuştu.'KİRAZ FESTİVALİ'NDE HEDEF 2,5 MİLYON İNSAN'2022 yılında düzenlenecek olan Kiraz Festivali'nde Süleymanpaşa'da 2,5 milyon insan ağırlamak istediklerini belirten Yüksel, "Bu işi sadece Karacakılavuz'da değil, Ferhadanlı'da İnecik'te, Kiraz Festivali'ni de inşallah önümüzdeki yıl daha büyüğünü yapacağız. İlk biz yaptığımızda 2 milyon vatandaşımızı ağırlamıştık Süleymanpaşa'da. İnşallah önümüzdeki yıl 2,5 milyon insan ağırlamak hem esnafımızın kalkınmasına hem şehrimizin tanıtılmasına fayda getirecek bir organizasyon olsun istiyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şenlikte sahne alan Emine Özata ve Gencer Savaş Bandosu, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. 


Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı
Tekirdağ'daki şenlikte 10 bin keşkek dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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