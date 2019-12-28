Tekirdağ'da "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı düzenlendi
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Tekirdağ'da "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı düzenlendi

Şarköy ilçesinde "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı gerçekleştirildi.

28.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:26
Tekirdağ'da

ilçesinde "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı gerçekleştirildi.

ve Namık Kemal Üniversitesince, Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen konferansta, gelir uzmanları Esra Tekin ve Esra Aksu öğrencilere verginin önemini anlattı.

Konferansta öğrencilere ile sunum yapıldı.

Konferansı Tekirdağ Vergi Dairesi Başkan Vekili İbrahim Koç, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Halis Ulubey Ergen, Şarköy Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Varlı da izledi.

Kaynak: AA
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