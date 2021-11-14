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Tekirdağ'da soydaşlar sandık başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tekirdağ'da soydaşlar sandık başında

Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve ilk kez bir Türk'ün de aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile parlamento genel seçimleri ile ilgili olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan sandıklarda sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi sürüyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve ilk kez bir Türk'ün de aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile parlamento genel seçimleri ile ilgili olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan sandıklarda sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Çorlu'da Havuzlar Mahallesi'nde yer alan Havuzlar Ortaokulu ile Şeyhsinan Mahallesi'nde yer alan Vehbi Günaştı Okrtaokulu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi için gelen Bulgaristan vatandaşlığına da sahip Türk vatandaşları oylarını kullanıyor.

Göçmen dernekleri ile belediyelerin de önem verdiği seçimde oy kullanma hakkına sahip seçmenler otomobillerle, servislerle hatta ambulanslarla oy verme işleminin yapıldığı okullara taşındılar.

Akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemine katılımın yoğun olduğu gözlendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da soydaşlar sandık başında

Tekirdağ'da soydaşlar sandık başında

Tekirdağ'da soydaşlar sandık başında

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