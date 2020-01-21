Tekirdağ'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği

21.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:00

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezi üyeleri tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Proje kapsamında 350 öğrenci sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, sokak oyunları ve zeka oyunları çalışmaları gerçekleştirdi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi sorumlusu Ümit Kühram, gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.



Kühram, daha fazla gence ulaşarak, daha fazla insanın hayatına dokunmak istediklerini ifade ederek, "Gençlerimiz ile sanal hayattan uzak bir gün geçirdik. Günümüzde özellikle gençlerimiz zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor. Geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenen gençler, ebru yaparak becerilerini ortaya çıkardılar. Spor atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyelerine katılarak verimli vakit geçirdiler." dedi.

Kaynak: AA