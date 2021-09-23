Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor - Haberler
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Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında organik atıklar gübreye dönüştürülerek isteyen vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında organik atıklar gübreye dönüştürülerek isteyen vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, ilçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında pek çok uygulama başlattıklarını söyledi.

Bunlardan birinin de organik atıkların gübreye dönüştürülmesi uygulaması olduğunu ifade eden Çetin, "Bakanlık destekleriyle kompost makinesi hibe aldık. Belediyemizde ve halk pazarlarında topladığımız organik atıkları makinemizde ayrıştırıp doğal organik gübre haline getiriyoruz. Bunları da belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanıyor, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da talepleri karşılığında ücretsiz olarak veriyoruz. İlerleyen dönemlerde sıfır atık projesini daha da geniş kapsamlı şekilde uygulayacağız." diye konuştu.

Çetin, proje kapsamında ayrıca Belediye hizmet binasındaatık toplama kumbaraların yerleştirildiğini kaydetti.

Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

Tekirdağ'da organik atıklar gübreye dönüştürülüp ücretsiz dağıtılıyor

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