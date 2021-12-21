Tekirdağ'da Namık Kemal'in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in doğumunun 181. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Namık Kemal Anıtı önünde başlayan programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Daha sonra Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret ederek, Namık Kemal Derneği tarafından hazırlanan Namık Kemal Evi Sezai Kurt Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Namık Kemal konulu sinevizyon gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından konuşma yapıldı.

Kaya, konuşmasında, Namık Kemal'in Türk edebiyatının olduğu kadar, Türk düşünce ve siyaset tarihinin de önde gelen şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.

Usta şairin 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya geldiğini anlatan Kaya, "Namık Kemal Türk edebiyatına batılı bir hüvviyet kazandıran kişidir. 'Vatan ve hürriyet şairi' diye şöhret bulmuştur." dedi.

Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin gösteri sunduğu programda, Namık Kemal'in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt ve siyasi parti temsilcileri katıldı.