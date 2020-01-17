17.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:08

Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi'nde Yoncalı İlköğretim Okulu'nda 5'nci sınıf öğrencileri 'Vatan Sevgisi' adıyla şiir ve hikaye kitap yazdı. Okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in (30)desteği ile 28 öğrencinin vatan sevgisinin şiirlerle de anlatıldığı kitap 48 sayfadan 500 adet basıldı.

Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi, Yoncalı İlköğretim Okulu 5'nci sınıfın 28 öğrencisi okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in desteği ile şiir ve hikayeden oluşan 48 sayfadan oluşan 500 sayfalık 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap bastı. Okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverlerin desteği ile basılan kitap, öğrencilerin vatan sevgisini, şiir ve düşüncelerini yansıtıyor.

Kitabın çocukların vatan sevgisi hakkında düşüncelerini öğrenmek için şiir ve kompozisyon şeklinde hazırlandığın belirten Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz, "Öğrencilerimiz ile birlikte 'Vatan Sevgisi' adı altında bu projemizi hayata geçirdik. Küçük kalplerin için vatan sevgisi ne ifade ediyorsa bu düşüncelerini kaleme almalarını istedim. Bu kitap benim ve öğrencilerimin ilk defa yazarlık tecrübesi tatmış oldular kendi yazdıkları metinleri bir kitap haline getirerek yazarlılıklarını temelini atmış bulundular. Belki de bu proje ilerisi için onları cesaretlendirecektir. Belki de bu ülkenin yazar ve şairlerini ortaya çıkarmamızda öncülük olacaktır.Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Bu kutsal mesleğin bir neferi olarak geleceğimiz öğrencilerimi hayata hazırlarken, vatan sevgisi, bayrak ve Atatürk sevgilisi aşılamak, onların kalbine dokunabilmek, Vatanını seven kişi işini en iyi yapandır."dedi.

Kitap yazarlarından 5'nci sınıf öğrencisi Aysun Arda, kitapta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden bahsettiğini belirterek, "Atatürk'ün bize hediye ettiği bu vatan öyle güzel hoştur ki, atamızı anlatmaya kelimeler yetmez."şeklinde konuştu. Kitap yazarlarından Melek Karaca ise, 'Güzel Vatanım' adıyla yazdığı şiirle kitpta vatan sevgisini anlatığını belirtti.

Kaynak: DHA

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