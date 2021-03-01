Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalleye girişler kontrol altına alındı
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Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalleye girişler kontrol altına alındı

01.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:36
Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalleye girişler kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir mahalleye Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişler kontrollü yapılıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir mahalleye Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişler kontrollü yapılıyor.

Çınaraltı Mahallesi'nde 19 kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine mahalleye girişlerde güvenlik güçleri HES kodu sorgulaması yapmaya başladı. Sorgulamanın ardından risk taşımayan vatandaşların mahalleye girişlerine izin veriliyor.

Mahalle Muhtarı Yılmaz Bölüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı mahallelilerin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle tedbir alındığını söyledi.

"Vakaların mutant virüsten kaynaklandığını" kaydeden Bölüt, temaslı vatandaşların da evlerinde karantinada olduğunu belirtti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilçede mutant virüs vakalarının görüldüğü, bu varyantın daha hızlı yayılım gösterdiği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara tedbirlere sıkı uymaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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