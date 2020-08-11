Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri TEKİRDAĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri TEKİRDAĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı. Çorlu ilçesinde Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklikleri bulunan işyerlerini uyardı.

Tekirdağ ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığı'nın kororanavirüs tedbirleri kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde düzenlediği denetimler gerçekleştirildi. Merkez Süleymanpaşa İlçesi Kaymakamı Harun Kaya'nın da katıldığı uygulamada, halkın yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, kafeler, lokantalar gibi işyerlerinde alınan koronavirüs önlemleri incelendi. Kaymakam Kaya, kurallara uyan işyerlerindeki vatandaşlara teşekkür etti. KAYMAKAMDAN UYARI

Çorlu ilçesinde ise Kaymakam Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk'ün de katıldığı denetimler yapıldı. Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi, Mandıracı Caddesi ve Reşadiye Mahallesi'ndeki işyerlerinde sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan ve temizlik malzemesi kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan işyerleri uyarıldı.

Kaymakam Sarılı, eksiklikler konusunda uyarılarda bulunarak, "Bugün baktığımızda vatandaşlarımızın da, işyerlerimizin de bu kurallara uyduğunu görüyoruz. Ben kurallara uyan herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak maske konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maske kullanım kurallarına mutlaka uymalıyız" diye konuştu.

Denetlemeler sırasında Kaymakam Sarılı'ya özel bir şey söylemek istediğini belirten Recep Şumnulu, cebinde taşıdığı maske takılmasının doğru olduğu yönündeki gazete kupürünü gösterdi. Sarılı da, Şumnulu'ya teşekkür ettiğini ve çok doğru bir harekette bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA