Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
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Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı

22.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:05
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı

TEKİRDAĞ'da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencilerine karne dağıtan Vali Aziz Yıldırım, bu karne döneminin buruk geçtiğini belirterek, "Birçok öğrencimiz pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimi ertelemek zorunda kaldı.

TEKİRDAĞ'da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencilerine karne dağıtan Vali Aziz Yıldırım, bu karne döneminin buruk geçtiğini belirterek, "Birçok öğrencimiz pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimi ertelemek zorunda kaldı. Ama bunların hepsi tedbir, geçecek inşallah" dedi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bulunan Vedat Çeliker Anaokulu'nda koronavirüs tedbirlerine uyularak, karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Aziz Yıldırım, "Biliyorsunuz bugünlerde hepimiz sevinçli oluyoruz. Fakat bu karne günü biraz buruk geçiyor. Çünkü birçok öğrencimiz pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimi ertelemek zorunda kaldı. Yüz yüze eğitim yapan çok ender okullarımızdan bir tanesinde, yine de bu karne gününü yavrularımızla birlikte geçirmeyi arzu ettik. Pek çok öğretmen, öğrenci, veli bu okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin yerinde olmayı çok arzu ederlerdi. Onlar da yüz yüze eğitim yapıp, karnelerini almayı isterdi ama bunların hepsi tedbir, geçecek inşallah. Bu anlamda umutluyuz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız her türlü tedbiri alıyor. Biz de idareciler olarak uygulamaya gayret gösteriyoruz. Sağlıkçılarımız canla başla çalışıyor. Bilim insanlarımız aşı geliştirmek için, buna çare bulmak için, gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar, hepsine minnettarız" diye konuştu. 

'TEKİRDAĞ İYİ DURUMDA'

Tekirdağ'ın koronavirüs vakası açısından iyi durumda olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hepsi geçecek inşallah. Bunu ümit ediyoruz. Hepimizin tedbirlere uyması gerekir. Bu sayede biz bu virüsü yenebiliriz. Aksi takdirde vaka sayılarımız artabilir. Şu anda Allah'a şükür Tekirdağ olarak çok iyi bir durumdayız. Bunu da vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi sonucunda sağlamaktayız" dedi.


Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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