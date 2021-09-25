Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
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Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorlu istikametinden gelen Onur Karatop'un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda trafik ışığında bekleyen Musa G. idaresindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona çarptı.

Araçta sıkışan Karatop, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Karatop, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karatop'un uzman çavuş olduğu ve ilçeye izne geldiği öğrenildi.

Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
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