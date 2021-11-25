TEKİRDAĞ'DA KADINLARIN TELEFONLARINA KADES YÜKLENDİ

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da kadın polisler, İçişleri Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddeti önleme adına çıkardığı Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ), kadınlara anlatıp, telefonlarına uygulamayı yükledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de ve semt pazarında kadın polisler tarafından bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Kadın polisler tarafından, KADES uygulaması kadınlara anlatılarak, kadınların telefonlarına uygulama yüklendi. Kadınlara uygulamanın içeriği ve nasıl kullanılacağı da detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca, kadınlara şiddete karşı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.