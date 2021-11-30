Hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan rüzgarın hızı zaman zaman 70 kilometreyi buluyor.

Kent genelinde dün akşam başlayan ve ara ara kuvvetini artıran lodos nedeniyle çatı malzemeleri uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı.

Belediye ekipleri ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için rüzgarın hasar yarattığı yerlerde tedbir alıyor.

TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde ekiplerin, elektrik sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akgün, elektriğin vatandaşlara kesintisiz ulaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "İlimizde elektrik hatları ne kadar fiziki şartları uygun olsa da şiddetli rüzgarda hatlar zarar görebiliyor. 2 gündür ekiplerimiz sahada 24 saat çalışıyor. Ekiplerimiz arızalara en hızlı şekilde müdahale ederek sorunu gidermeye çalışıyor." dedi.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.