Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı

25.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:34
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinde aksamalar meydana geldi, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinde aksamalar meydana geldi, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle kıyılarda dalgalar oluşurken, deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Tekirdağ Karabiga-Avşa ve Marmara Adası feribot seferlerinde aksamalar yaşandı. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Marmara açıklarında demirledi. Adalara yapılan seferlerin lodosun etkisini yitirmesinin ardından başlayabileceği bildirildi. Öte yandan Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu' ilçesinde de fırtına ve yağmur yağışı etkili oldu. Hızı saatte yer yer 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçı Cezmi Koç, "Hava fırtına olması nedeniyle balığa çıkamadık. Hava şartları kötü, havanın düzelmesiyle tekrar balığa çıkacağız" dedi.


- Tekirdağ
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Cemal Hünal Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 13:48:53. #1.15#
title