Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde sabah saatlerinde tüp patladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde sabah saatlerinde tüp patladı. Patlama sonrasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan K.'ye (59) ait bir evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiye gelene kadar müdahale etti. Hayrabolu itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmasının ardından evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çıkan yangın sonrasında Babaanne Nazliye K. (79) ve zihinsel engelli torunu Nazlı K. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Nazlı K. (19) Çorlu Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildiği, babaanne Nazliye K.'nin (79) durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı

Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı

Tekirdağ'da evde tüp patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hayrabolu, Tekirdağ, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title