Tekirdağ'da eğlence mekanında zorla çalıştırılan 4 kadın kurtarıldı

16.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:56

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerinin eğlence mekanında yaptığı aramada, zorla çalıştırıldığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Jandarma, kadınların pasaportlarına el koyup, zorla çalıştırdığını belirlediği 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Ergene Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Karakol ekipleri, mahallede eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların izinsiz olarak zorla çalıştırıldığını belirledi. İş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri; Türkmenistan, Özbekistan, Rusya ve Ukrayna uyruklu 4 kadını kurtarırken, iş yeri sahibi hakkında 'Uluslararası İşgücü Kanunu' gereğince işlem yaptı.

Kadınlardan Türkmenistanlı D.A., arkadaşının, tanıdığı birinin fabrikasında çalışmak üzere kendisini çağırdığını belirterek, fabrika yerine barda çalıştırıldığını anlattı. D.A., "Barda çalışmak istemedim ama beni tehdit ettiler, diğer kadınların da pasaportlarına el koydular" dedi.

Türkmen kadının ifadeleri üzerine İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Kadınların pasaportlarına el koyulup, zorla çalıştırıldığı tespit edilen 5 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 7 yabancı uyruklu kadına ait pasaport ele geçirdi, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA