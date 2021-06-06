Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Akşam saatlerinde Saray'da bulunan bir gölette avlanmaya çıkan Barış Avkan ve Koray Kavaklıoğlu'nun oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 metre uzunluğundaki yayın balığını kıyıya çekebildi.

Yaşam alanına geri bırakıldı

Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığıyakalayan ve ardından gölete geri bırakan Barış Avkan ve Koray Kavaklıoğlu, "Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyoruz. Bu gece buraya kasna (tatlı su kefali) avı için gelmiştik ama oltamıza bu dev yayın balığı takıldı. Spin olta ile yakaladığımız bu balık spin olta ile bugüne kadar yakalanan en büyük tatlı su balığı olabilir. Sudan çıkardığımız bu yayın balığını ölçüp, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra tekrar yaşam alanına geri bıraktık. Sürdürülebilir bir avcılık için tüm amatör balıkçıkla uğraşan arkadaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştular.

Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı
Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray

ANNE, KIZI VE TORUNUNUN 'MUCİZE' BULUŞMASI
ANNE, KIZI VE TORUNUNUN 'MUCİZE' BULUŞMASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da dev yayın balığı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:02:11. #1.13#

title