Tekirdağ'da coğrafi tescilli "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği düzenlendi

Tekirdağ'da coğrafi tescilli "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği düzenlendi Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağına şenlik düzenlendi Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce coğrafi işaret alan "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da coğrafi tescilli "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği düzenlendi

Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağına şenlik düzenlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce coğrafi işaret alan "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde düzenlenen şenliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı

Tekirdağ yöresinde değerli bir üzüm türü olan 'Kınalı yapıncak" yaprağı, damak zevkine lezzet katıyor. Yapıncak yaprağının kilosu ise tezgahlarda 25-30 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Halk oyunlarının oyun havaları ile başlayan etkinlik daha sonra katılımcıların sarmalardan tadımlık almasıyla devam etti. Ardından açıklama yapan Vali Yıldırım, "Bağcılık Araştırma Enstitüsü çok önemli bir enstitü. Burada üretilen pek çok üzüm çeşidi var. Burada Bin 439 üzüm çeşidi var. Türkiye'nin bütün üzüm çeşitlerini bulunduğu devasa bir bahçe. Arkadaşlarımız burada üzümden neler yapılabileceğini gösteriyorlar. Salgın sürecinde üzüm ürünlerinin ne kadar sağlıklı faydalı olduğunu gördük. Bir defa daha kendi değerlerimizi keşfetmiş oluyoruz. Üzüm kendisi de, yaprağı da, çekirdeği de, kabuğu da kullanılıyor. İnsan sağlığı üzerinde çok güzel olumlu tesirler bırakıyor" dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise, "Bilindiği üzere ülkemiz bağ alanı bakımından beşinci, üzüm üretimi bakımından dünyanın altıncı büyük ülkesidir. İlimizde yaklaşık 2 bin 500 üretici tarafından 35 bin dekar alanda yılda 38 bin ton üzüm üretilmektedir. Üzüm üretimi asmanın ana ürünü sayılmakta ise de yaprakları Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan sarma yapımında kullanıldığı için yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Yapıncak yaprağının herkes tarafından bilinmesi ve farkındalık oluşturmak için hasat şenliğini düzenledik. Yatırımcılarında dikkatini çekerek asma yaprağı ile ilgili tesislerin ilimize kazandırılmasını da faydalı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ