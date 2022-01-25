Tekirdağ'da bulunan İkiz Göller'de "kış güzelliği" yaşanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü İkiz Göller ve çevresinde karın ardından güzel görüntüler oluştu.

Kapaklı ilçesinde kar sonrasında İkiz Göller mesire alanı ve çevresi beyaza büründü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, karın yağmasıyla İkiz Göller çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bölgenin 4 mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Hacıoğlu, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise İkiz Göller mesire alanının doğa harikası olduğunu belirtti.

Bölgede her mevsim farklı güzelliklerin ortaya çıktığını vurgulayan Çetin, "Çevre ilçeler ve illerimizden bu alana günün farklı zamanlarında insanlar geliyor. Ayrıca bu alanda hayata geçireceğimiz bir tesisle İkiz Göller daha güzel ve kullanışlı hale gelecek." dedi.