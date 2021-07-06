Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

SAHTE içkiden 12 kişinin öldüğü Tekirdağ'da polisin bir evde yaptığı aramada 82 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

SAHTE içkiden 12 kişinin öldüğü Tekirdağ'da polisin bir evde yaptığı aramada 82 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran'dan bugüne kadar içtikleri sahte içkiden 12 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişinin ise halen hastanede tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kaçak içki bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan polis, gümrük kaçağı 82 şişe içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan 1 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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