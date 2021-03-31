Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
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Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili G.D, kurulan özel polis ekibi tarafından gece yarısı yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın  Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulun  bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili G.D, kurulan özel polis ekibi tarafından gece yarısı yakalandı. Başsavcılık, şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısının araştırıldığını açıkladı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı. Olayın ardından failin yakalanması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip kuruldu.

Polisin yaptığı çalışmada okullara elinde boya kovası ile giren bir kişi güvenlik kameralarından tespit edildi. Çalışmasını genişleten özel ekip, şüphelinin G.D., olduğunu belirledi. Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece saat 01.00 sularında düzenlediği operasyonla Marmara Ereğlisi ilçesindeki evinde yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı,  yakalanan şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısının araştırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Tekirdağ ili Marmara ereğlisi ilçesinde, 28.03.2021 tarihinde 3 farklı okulda, farklı zaman dilimlerinde Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına yazı yazılması ve zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Olayın faili olduğu değerlendirilen G.D. 30.03.2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama ve gözaltı kararına istinaden yakalanarak gözaltına alınmış olup; Soruşturma, olayın ve failin terör örgütleri ile irtibatının araştırılması amacıyla terör, Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şüphelinin kurulan özel ekibin titiz çalışması sonucu yakalandığını belirterek, güvenlik güçlerini kutladı.


Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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