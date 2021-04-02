Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2)

'ATATÜRK'E ALENEN HAKARET' VE 'DEAŞ'A ÜYE OLMA' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDITekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan Günhan Daştan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh...