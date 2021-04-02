Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2)

'ATATÜRK'E ALENEN HAKARET' VE 'DEAŞ'A ÜYE OLMA' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDITekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan Günhan Daştan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh...

'ATATÜRK'E ALENEN HAKARET' VE 'DEAŞ'A ÜYE OLMA' ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan Günhan Daştan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Günhan Daştan, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eylemleri' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' (DEAŞ) şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:02:39. #1.16#
title