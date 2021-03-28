TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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