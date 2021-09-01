Tekirdağ'da adli yıl törenle açıldı

Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Barosu'nca çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hakimlere, savcılara, avukatlara ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Gül, adaletin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Geçmişten beri adalet kavramıyla yakından ilgilenilmiş, değişik fakat birbirini tamamlayıcı tariflerle adaletle ilgili düşünceler ortaya konulmuştur. Adalet mülkün temelidir. Adalet en yüce erdemlerden biridir ve devletin temel davranış kuralıdır. Devletin hazinesi adalettir. 'Memleketler kılıçla alınır lakin adaletle muhafaza edilir' gibi ifadeler kullanılmıştır. Adalet toplum için hava gibi su gibi elzemdir. Adalet varılması gereken bir idealdir. Yargı mensupları adaletin tecellisi için fedakarlık göstermek zorundadır. Bu onurlu meslek, yüksek düşünce ve kurulu inançlar uğrunda fedakarlık göstermeyi gerektirir. Adaletin tesisi mücadelemizde, inancın ve hakimin vicdanının toplumun vicdanından bağımsız olamayacağı düşüncesiyle yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman