85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor
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85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor

24.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:35

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 85 yaş üstü vatandaşlar Malkara Belediyesine ait Aile Yaşam Merkezi'nde aşı olmaya başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 85 yaş üstü vatandaşlar Malkara Belediyesine ait Aile Yaşam Merkezi'nde aşı olmaya başladı.

Malkara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş üstü vatandaşların da aşılama çalışmalarının başladığını belirtti.

Aşıların 28 gün arayla iki doz halinde yapılacağını vurgulayan Çeviker, "İlçe genelinde 1337 olan 85 yaş ve üstü vatandaşlardan 500'ü aşılandı. Aşılama merkezine gelemeyecek durumda olanlar da evde sağlık hizmeti veren ekiplerce aşılanıyor." dedi.

Çeviker, belirlenen program doğrultusunda aşılama çalışmasının devam edeceğini belirtti.

Aşı olan Nihal Becerir (87), hastalıktan korunmak için aşı yaptırdığını belirterek " Çok şükür iyiyim. Allah hepinize kolaylıklar nasip etsin. Kolaylıklar versin. Allaha emanet olun. Hastalıkları def etmeyi nasip etsin Rabb'im. " dedi.

85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor
85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor
85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor
85 yaş üzeri vatandaşların aşıları yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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