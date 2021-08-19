Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak tütüne yönelik düzenlenen operasyonda 622 kilogram tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak tütüne yönelik düzenlenen operasyonda 622 kilogram tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Saray ilçesine doğru seyir halinde olan bir kamyonu takibe aldı. Kamyonda ve kamyon ile bağlantılı olabileceği şahıs ile tütüncü dükkanlarında arama yapıldı. Aramalarda, 622 kilogram kıyılmış tütün, 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron, 360 bin adet bandrollü makaron, 5 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 227 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Hande Yener Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da 622 kilo tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:53:34. #1.14#

title