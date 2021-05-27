Tekirdağ'da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi
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Tekirdağ'da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi

Tekirdağ'da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ele geçirildi.

KOM Şube ekipleri ile Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde alınan ihbar üzerine, R.Ş. isimli şahsın Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan ikametinin bahçesine izinsiz olarak 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ektiğini tespit etti. Yapılan operasyon ile haşhaş bitkileri imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi - Haberler
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