Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2)

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI SÜRDÜ: 16 GÖZALTITekirdağ'da sahte içkiye yönelik operasyonlar sürüyor.

TEKİRDAĞ (DHA) - SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI SÜRDÜ: 16 GÖZALTI

Tekirdağ'da sahte içkiye yönelik operasyonlar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Ergene, Saray, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde 16 ayrı adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda 117 litre sahte içki, 40  litre etil alkol ve anasonlar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi (2)

Sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiyi 'ihtiyaç sahiplerine yardım' şartıyla affetti

Sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiyi "ihtiyaç sahiplerine yardım" şartıyla affetti

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title