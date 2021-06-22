Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım Vali Aziz Yıldırım'a Veda Ziyaretinde Bulundu
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken HSK Yaz Kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım, Vali Aziz Yıldırım'a Veda ziyaretinde bulundu.
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken HSK Yaz Kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım, Vali Aziz Yıldırım'a Veda ziyaretinde bulundu.
Vali Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Yıldırım'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre