Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım Vali Aziz Yıldırım'a Veda Ziyaretinde Bulundu
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Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım Vali Aziz Yıldırım'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım Vali Aziz Yıldırım'a Veda Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken HSK Yaz Kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım, Vali Aziz Yıldırım'a Veda ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken HSK Yaz Kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım, Vali Aziz Yıldırım'a Veda ziyaretinde bulundu.

Vali Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Yıldırım'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım Vali Aziz Yıldırım'a Veda Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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