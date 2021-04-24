Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
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Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Nuri ÇAĞLAR - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Singapur bayraklı gemiden bir personelin deniz düşüp, kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Singapur bayraklı gemiden bir personelin deniz düşüp, kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

Singapur bayraklı 180 metrelik 24 bin 641 grostonluk 'Strategıc Unity' adlı gemi, Rusya'nın Taupse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na giderken, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında, iddiaya göre bir personel denize düştü. Gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne telsizle bir personelin denize düştüğünü bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot sevk edilerek, arama- kurtarma çalışması başlatıldı


- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri ÇAĞLAR

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